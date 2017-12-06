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Konya'da 15 günde 21 yeri soyan hırsız tutuklandı

Polis ekipleri tarafından her yerde aranan Rıza Durmak, yaşanan kovalamaca sonucu yakayı ele verdi.

DHA | 06.12.2017 - 10:41..
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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde son 15 gün içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER TEK TEK İNCELENDİ

Polis, olayların meydana geldiği bölgede yaklaşık 200 güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran polis, şüphelinin daha öncede aynı suçtan poliste kaydı bulunan Rıza Durmak olduğunu tespit etti.

Polis, şüphelinin gidebileceği çok sayıda adrese baskın yapsa da Durmak’ı bulamadı. Polis, şüphelinin beyaz renkli bir otomobil ile merkez Karatay ilçesinde dolaştığı bilgisini aldı.

Konya'da 15 günde 21 yeri soyan hırsız tutuklandı

DUR İHTARINA UYMADI

Polis, kısa süre sonra aracı Doğanlar Mahallesi’nde gördü. Şüpheli Durmak, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu Durmak, ekip aracına çarptı. Aracından inip kaçmaya çalışan Durmak yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da 15 günde 21 yeri soyan hırsız tutuklandı

21 FARKLI HIRSIZLIK

Rıza Durmak’ın biri otomobil, biri okul olmak üzere 21 farklı yerden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Durmak’ın bu yerlere yaklaşık 40 bin lira zarar verdiği de belirtildi.

Konya'da 15 günde 21 yeri soyan hırsız tutuklandı

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıza Durmak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da 15 günde 21 yeri soyan hırsız tutuklandı


Konya'da 15 günde 21 yeri soyan hırsız tutuklandı

Konya'da 15 günde 21 yeri soyan hırsız tutuklandı

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