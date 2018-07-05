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Konya'da 150 kişi öğle yemeğinden zehirlendi

Konya'da bir özel yemek firmasının öğle yemeğinden yaklaşık 150 kişi hastanelik oldu.

DHA | 05.07.2018 - 22:25..
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Yemek firması tarafından hazırlanan çorba, pilav, tavuk ve salatadan oluşan 400 kişilik tabildot, çoğunluğu sanayi esnafı anlaşmalı iş yerlerine öğle yemeği için dağıtıldı.

Konya'da 150 kişi öğle yemeğinden zehirlendi

HASTALARA SERUM TAKILDI

Yemeklerden yiyen yaklaşık 150 kişi bir süre sonra kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal gibi şikayetlerle kent merkezindeki çeşitli hastanelere başvurdu.

Tedaviye alınan kişilere serum tedavisi uygulandı. Hastanelerden yapılan açıklamada, rahatsızlanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yemek firmasına gelen Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ise yemeklerden numune aldı.

Hastanelere halen zehirlenme şüphesiyle gidenlerin olduğu ve sayının artabileceği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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