Konya'da 3 katlı binanın istinat duvarı yıkıldı

Merkez Karatay ilçesi Mengene Caddesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katındaki istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, binadaki 11 dairede yaşayan 40 kişiyi, megafonlarla uyararak tahliye etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin gelmesi beklendiği sırada, binayı inşa eden müteahhitle apartman sakinleri arasında tartışma yaşandı.

Olayın kavgaya dönüşmesini araya giren polisler önledi.

AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda binanın taşıyıcı kolonlarında bir hasar olmadığı belirtildi ve vatandaşların evlerine girmesine izin verildi.

Yıkılan duvarın yarın onarılacağı öğrenildi.