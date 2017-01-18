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Konya'da 32 araç birbirine girdi

Konya'da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada sürücüler tuzlama çalışması yapılmamasına tepki gösterdi..

18.01.2017 - 11:55
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Sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Ünen Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, gizli buzlanma ve yoğun sis nedeniyle 2’si tır, 3’ü kamyonet ve biri belediye otobüsü olmak üzere 32 araç kaza yaptı.

YARALANAN OLMADI

Yaralananın olmadığı kazada, yola savrulan araçlar nedeniyle caddenin bir yönü trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazaya karışan araçlara tek tek tutanak tuttu. Ekiplerin yaptıkları çalışmanın ardından trafik tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaya çalışıldı.

Konya'da 32 araç birbirine girdi

SÜRÜCÜLER BUZLANMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Kazaya karışan sürücüler karayolları ekiplerinin buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapmadıklarını öne sürerek tepki gösterdi. Cadde kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla tekrar çift yönlü olarak açıldı.
Konya'da 32 araç birbirine girdi

Konya'da 32 araç birbirine girdi

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