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Konya’da 8 araç birbirine girdi

8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 25.02.2018 - 03:34..
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Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Selçuklu Köprülü Kavşağı girişinde meydana gelen kazada, Yunus Emre K. yönetimindeki 42 HU 317 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken Selman K. yönetimindeki 42 DSG 75 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından 6 araç daha kazaya karıştı.

Konya’da 8 araç birbirine girdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından 35 KTC 72 plakalı otomobilde bulunan İlayda N.(17) Aleyna Mine. N.(15) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan 8 aracın karıştığı kazada bir otomobilin başka bir otomobilin kaputunun üzerine çıkması dikkat çekti.

Konya’da 8 araç birbirine girdi VİDEO

Konya’da 8 araç birbirine girdi

Kazaya karışan araç sürücüsü İsmail Bakır, “Biz en arkadaki aracız. Zaten hız sınırı 70 bizde aşağı yukarı o sınırdaydık. Gözümüzü açıktık bir ses geldi vurmuşuz. Ama Allahtan can sağlımız yerinde. O nasıl oldu onu bizde anlamadık o kadar süratli de değildik. Muhtemelen kaldırıma çıkınca o yataylıktan öndeki aracın altına girdi bizim aracın ön tarafı” şeklinde konuştu.

Kaza yapan araçların cadde üzerinden çekilmesinin ardından cadde araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da 8 araç birbirine girdi

Konya’da 8 araç birbirine girdi

Konya’da 8 araç birbirine girdi

Konya’da 8 araç birbirine girdi

Konya’da 8 araç birbirine girdi

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