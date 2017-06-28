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Konya'da 83 yaşındaki kadın eşarpla asılı bulundu

İntihar ettiği sanılan 83 yaşındaki Ayşe Pamuk'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

28.06.2017 - 08:45
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Saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Arif Bilge Mahallesi'nde meydana gelen olayda alzheimer hastası olduğu öğrenilen  Ayşe Pamuk, merdiven boşluğunda bulunan demirlerde eşarbayla asılı bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pamuk'u asılı bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Pamuk'un öldüğünü tespit etti. İntihar ettiği sanılan Ayşe Pamuk'un cenazesi otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Konya'da 83 yaşındaki kadın eşarpla asılı bulundu

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