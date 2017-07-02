Konya'da aldatılan kadın eşini öldürdü

Beyşehir ilçesinde ilk eşinden boşanan Ali Hüyük, 3 yıl önce Sevim Hüyük ile evlenip bu evlilikten 2 kızı dünyaya geldi.

ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Sevim Hüyük, eşi Ali Hüyük'ün kendisini aldattığından şüphelenip takip etti.

Ardından eşinin bir ev kiralayıp, bir kadınla birlikte yaşadığını öğrendi. Sevim Hüyük, dün 1 yaşındaki kızını kucağına alıp, eşinin sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve gitti.

"UTANMIYOR MUSUN"

Sevim Hüyük, burada karşılaştığı eşi Ali Hüyük'e ''2 çocuğun var. Aldatmaya utanmıyor musun. Çocukların rızkını kadınlarla yiyorsun'' diyerek tartıştı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Sevim Hüyük, iddiaya göre evde masanın üzerinde duran meyve bıçağına alıp, eşinin göğsüne sapladı.

Eşinin kanlar içinde kaldığını gören Sevim Hüyük, 112'yi aradı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Hüyük yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sevim Hüyük de gözaltına alındı. Çiftin 1 yaşındaki kızlarının devlet koruması altına alındığı, 2 yaşındaki çocuklarının ise Ali Hüyük'ün ailesine teslim edildiği belirtildi.





