Konya'da arazi tartışması kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

İlçeye bağlı Oğuzeli Mahallesi'nde, Nevzat G. (40) ile amcasının oğlu Mehmet G. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, Nevzat G'nin kullandığı av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği babası Himmet G, amcası Osman G. ve amcasının oğlu Mehmet G. yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Himmet G. ile Osman G, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Konya Numune Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet G'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekiplerinin, olay yerinden otomobille kaçtığı belirlenen şüpheli Nevzat G'nin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.