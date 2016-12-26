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Konya'da balıkçıların traktörlü kayak keyfi

Konya’da balıkçılar suları çekilen Beyşehir Gölü kıyılarında traktöre bağladıkları tekneyle kayak keyfi yaptılar.

İHA | 26.12.2016 - 13:03
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İlginç kayak keyfi projesinin mimarı olduğunu belirten balıkçı İbrahim Erdoğan, kış dönemi nedeniyle kullanmadıkları bir balıkçı teknesini bu iş için değerlendirdiklerini ifade etti.

Konya'da balıkçıların traktörlü kayak keyfi

'' FARKLI BİR ADRENALİN''

İbrahim Erdoğan, tekneyle kayağın eğlenceli olduğunu belirterek “Burası aslında göl havzası bir alan. Bu yıl kuraklık nedeniyle göl suları çekilince şimdi gördüğünüz gibi kar var. Hemen yakınında balıkçı limanı var. Balıkçı arkadaşlar arasında eğlence olsun, karda kayalım, bizim de kayağımız olsun derken böyle bir şey gelişti. Farklı bir adrenalin, farklı bir eğlence oldu. Binmeyen kalmadı. Balıkçı arkadaşlar da, buraya gelen misafirler de biniyorlar. Güzel bir eğlence kaynağı oldu bizlere” dedi.

Konya'da balıkçıların traktörlü kayak keyfi

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