Konya'da bir adam bahçede havlayan köpeği bıçakladı

Geçen Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kavga sırasında bir kişi, bahçede ağaca bağlı bulunan köpeği havladığı gerekçesiyle boğazından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı köpek, olay yerine çağırılan belediye ekipleri taarafından alınarak Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışıyor.