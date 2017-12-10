Konya'da bir aydır kayıp kişinin cesedi bulundu

Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak'taki depodan kötü koku geldiği ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.
DEPODAN ÇÜRÜMÜŞ CESEDİ ÇIKTI
Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, çilingir yardımıyla kilidi açıp içeriye girdi.
Depoda Muhammer Sencer'in (50) çürümeye başlayan cesedi bulundu.
Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yakınlarının, Sencer'den yaklaşık bir aydır haber alamadıklarını belirterek, 6 gün önce kayıp müracaatında bulundukları öğrenildi.