Konya'da bir aydır kayıp kişinin cesedi bulundu

Mardin'de Kudüs'e destek için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler parkında çadır kuruldu.

Erzurum'da iki aile arasında çocuk yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında Beşiktaşlı ve Galatasaraylı bir çiftin çocuklarıyla yaşadığı maç keyfine gölge düştü.

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Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump'a bunak derken, "İsrail diye bir devlet mi var" sözleriyle Kudüs kararına tepki gösterdi.