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Konya'da bir evde yangın çıktı

Konya'da bir evde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan anne ve 4 çocuğu, komşuları tarafından kurtarıldı.

18.06.2017 - 05:47
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Konya'da bir evde yangın çıktı

Merkez Karatay İlçesi Keçeciler Mahallesi Tunçbilek Sokak'da bulunan iki katlı bir evin üst katında, saat 00.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Konya'da bir evde yangın çıktı

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bu sırada evde bulunan ismi öğrenimeyen anne ve 4 çocuğunun yardımına komşuları koştu. Aile fertleri, alevlerin arasından kurtarılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Konya'da bir evde yangın çıktı

Konya'da bir evde yangın çıktı

Konya'da bir evde yangın çıktı

Konya'da bir evde yangın çıktı

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