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Konya'da bir otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi de yaralandı.

İHA | 17.02.2018 - 06:04..
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Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Otogar civarında meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 20 yaşındaki sürücü Murat B. ve arkadaşları yaralandı.

Konya'da bir otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı


YOL ÇALIŞMASINI FARK EDEMEDİ

34 YT 5552 plakalı otomobil sürücüsü, seyir halindeyken otogar alt geçindeki çalışma nedeniyle kapalı olan yolu fark edemeyince T.İ. idaresindeki 16 MBT 75 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da bir otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı


OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ DE YARALANDI

Otomobilde sıkışan Zeybek C.(21) Aydın Ş.(20) ve Gökhan Y. (20) itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Murat B. ise olay yerinde şoka girdi. Yaralılar, ambulansa alınarak kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Konya'da bir otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı


"ÇOK HIZLIYDI"

Yaralılardan Zeybek C., Aydın Ş. ve Gökhan Y.’nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın şokunu yaşayan tır sürücüsü Tahir İ, “Ağır ağır gidiyordum dörtlümü de yakmıştım. Bir araba geldiğini gördüm aynadan ama çok hızlıydı o demeye kalmadı geldi vurdu arabaya. Gençti, hemen baktım inşallah bir şey olmaz” şeklinde konuştu.

Kaza sonrası tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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