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Konya'da bir otomobile ateş açıldı: 4 yaralı

Konya'da bir otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateşte, 4 kişi yaralandı.

17.04.2017 - 03:34
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Konya'da bir otomobile ateş açıldı: 4 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. 5 kişilik arkadaş grubu, pazar alanında alkol aldıktan sonra, geldikleri 42 DCK 01 plakalı otomobile binip, evlerine gitmek için hareket etti. Bu sırada henüz plakası belirlenemeyen bir kamyonetten, otomobile pompalı tüfekle iki el ateş açıldı.

OLAYDA YARALANANLAR

Silahtan çıkan saçmalar, Ali Sarı'nın (28) omuz ve yüzüne, Emrullah Solak'ın (24) dizine, Abdülhamit Kalender'in (22) eline, Hüseyin Uçar'ın (23) ise el ve omzuna isabet etti. Mehmet Ali Çokurpınar (31) ise yara almadan kurtuldu.

Bulundukları otomobille yakınlardaki özel bir hastaneye giden yaralılar, tedaviye alındı. Polis, gençlerin ifadesi doğrultusunda, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'da bir otomobile ateş açıldı: 4 yaralı

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