Konya'da bisküvi kutusunda tarihi eser bulundu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. ve Ş.T. adlı kişilerin Konya’nın Akşehir ilçesinde izinsiz kazı yaparak elde ettikleri tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak üzere Bursa’ya getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
BEBEK BÜSKİVÜSİ KUTUSUNDAN ÇIKTI
Bursa-Bilecik İl sınırından itibaren takip edilen M.B. ve Ş.T.’nin bulunduğu yolcu otobüsü İnegöl girişinde oluşturulan kontrol noktasında jandarma ekiplerince durduruldu. Yapılan arama M.B.’nin oturduğu koltuk altındaki bebek bisküvisi kutusu içinde gazete kağıtlarına sarılı halde 6 toprak şamdan, 2 bronz saç tokası, 1 toprak testi, 1 cam vazo olmak üzere toplam 11 parça tarihi eser ele geçirildi.
İNCELEMEYE ALINDI
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen objelere el konulurken 2 şüpheli ifadelerin alınması ardından serbest bırakıldı. Tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğü’nce incelemeye alındı.