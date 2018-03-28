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Konya'da bomba alarmı

Bir bankta unutulan şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirerek paniğe neden oldu.

İHA | 28.03.2018 - 00:53..
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Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Zafer Meydanı'nda bulunan bir kafe önündeki bank üzerine bırakılan çantayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Konya'da bomba alarmı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çanta üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından çantanın şüpheli olduğunu belirleyen polis, olay yerine bomba imha uzmanı çağırdı.

Konya'da bomba alarmı

UNUTULAN ÇANTADAN DERS KİTAPLARI ÇIKTI

Çevrede güvenlik önlemi alarak emniyet şeridi çeken polis, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha ekiplerinin beklendiği sırada çanta sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen kişi çantanın içerisinde kendine ait kitapların olduğunu ve arkadaşının unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine çantayı kontrol eden polis, üniversite öğrencisine ait Kur’an-ı Kerim ve kitaplar olduğunu belirledi.

Konya'da bomba alarmı

Polis, çantanın sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen kadına çantayı teslim ederek ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da bomba alarmı

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