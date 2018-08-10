Konya’da ’ByLock’ operasyonu: 6 gözaltı

Konya'da FETÖ Terör Örgütü'ne yönelik 'ByLock' operasyonu düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

7 KİŞİYE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı ve ’ByLock’ programı kullandıkları öne sürülen çeşitli meslek gruplarında çalıştığı belirtilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ÇEŞİTLİ ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı 7 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 şahıs gözaltına alındı.Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi