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Konya’da ’ByLock’ operasyonu: 6 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik ByLock operasyonu düzenlendi. 6 kişi göz altına alındı.

İHA | 10.08.2018 - 12:15..
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Konya'da FETÖ Terör Örgütü'ne yönelik 'ByLock' operasyonu düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

7 KİŞİYE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı ve ’ByLock’ programı kullandıkları öne sürülen çeşitli meslek gruplarında çalıştığı belirtilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya’da ’ByLock’ operasyonu: 6 gözaltı

ÇEŞİTLİ ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı 7 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 şahıs gözaltına alındı.Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi

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