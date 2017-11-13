Konya'da cinsel istismar zanlısı Afgan tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde, Türkiye'ye kaçak yollarla giren Osman H., sokakta gördüğü aynı mahallede oturan B.K. adlı kız çocuğunu zorla bir apartmanın girişine götürüp öpmeye çalıştı.
MEYDAN DAYAĞI
B.K.'nin çığlıkları üzerine durumu fark eden çevredekiler, Osman H.'yi yakalayarak dövdü.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Çağrılan polise teslim edilen şüphelinin sağlık kontrolünde 2 promil alkollü olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Suçlamaları kabul etmeyen Osman H., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.