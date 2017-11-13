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Konya'da cinsel istismar zanlısı Afgan tutuklandı

Sokakta gördüğü 12 yaşındaki B.K. adlı kız çocuğunu zorla öpmeye kalkışan 20 yaşındaki Osman H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.11.2017 - 12:10
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Konya'nın Meram ilçesinde, Türkiye'ye kaçak yollarla giren Osman H., sokakta gördüğü aynı mahallede oturan B.K. adlı kız çocuğunu zorla bir apartmanın girişine götürüp öpmeye çalıştı.

MEYDAN DAYAĞI

B.K.'nin çığlıkları üzerine durumu fark eden çevredekiler, Osman H.'yi yakalayarak dövdü.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Çağrılan polise teslim edilen şüphelinin sağlık kontrolünde 2 promil alkollü olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Suçlamaları kabul etmeyen Osman H., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Konya'da cinsel istismar zanlısı Afgan tutuklandı

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