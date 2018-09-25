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Konya'da çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

Temelinden ses gelen ve çatlaklar oluşan 5 katlı iki bina, çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

İHA | 25.09.2018 - 06:01..
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Merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Çayüstü Sokak üzerinde bulunan 5 katlı iki binada, akşam saatlerinde apartman sakinleri binadan ses geldiğini fark etti.

Bunun üzerine apartmandan çıkan vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa surede olay yerine gelen polis ekipleri binayı boşaltarak bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin ve belediye yetkililerinin apartmanda yaptıkları incelemenin ardından bina güvenlik gerekçesiyle tamamen boşaltılarak tahliye edildi. AFAD ekipleri daha sonra tahliye edilen binanın hemen yanında bulunan apartmanda da göçük riski olabileceği ihtimali üzerine inceleme yaptı.

Konya'da çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

İNCELENENE KADAR BOŞALTILDI

Olay yerinde incelemede bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı (İMO) Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın “İlk olarak binanın kolanlarının hasar gördüğüne dair. Biz inşaat Mühendisleri odası olarak AFAD ve diğer birimlerdeki arkadaşlarla birlikte binada inceleme yaptık. Binanın gerekli incelemeleri tamamlanana kadar boşaltılmasına karar verdik. Bu safadan sonra binadan çeşitli örnekler alınarak ve projesi incelenerek analiz edilecek. Buna göre binanın yıkılması veya güçlendirilmesinde karar verilecek” dedi. Bu tür olayları vatandaşlar tespit ettiğinde yetkili birimlerden çekinilmemesini öneren Başkan Akın, “Hasar görmüş kolonlarınız AFAD’ı aramaktan belediyeleri aramaktan korkmayalım. Çünkü içerisinde yüzlerce insan yaşıyor” şeklinde konuştu.

Evleri mühürlenen bina sakinleri, çalışmalar tamamlanana kadar komşu ve akrabalarının evinde kalacaklarını belirtti.

Konya'da çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi VİDEO

Konya'da çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

Konya'da çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

Konya'da çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

Konya'da çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

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