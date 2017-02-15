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Konya'da darp edilen genç kızın çantasını çaldılar

Olay sonrası ifade vermek için polis merkezine gelen Şule Güdek'in babasının yardımıyla güçlükle yürümesi dikkat çekti.

15.02.2017 - 08:52
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  2. İç Haber

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Merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eminönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Şule Güdek, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen iki kişi genç kızın elindeki çantasını kapkaç yapmaya çalıştı.

GENÇ KIZI DARP ETTİLER

Genç kızın direnmesi üzerine saldırganlar Güdek'i darp ettikten sonra içinde para, cep telefonu ve kimlik kartlarının bulunduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralı halde yakınlarda bulunan evlerine giderek babasından yardım isteyen Güdek, daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Konya'da darp edilen genç kızın çantasını çaldılar

İFADEYE GELİRKEN TOPALLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Polis, genç kızın verdiği eşgal doğrultusunda çevrede çalışma başlattı. İfade vermek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Güdek'in topallayarak yürümesi dikkat çekti. Babasının yardımıyla karakola gelen Güdek, güçlükle sakinleştirildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da darp edilen genç kızın çantasını çaldılar

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