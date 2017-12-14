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Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Konya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Irak ve Suriye uyrukluların da bulunduğu zanlılar gözaltında.

DHA | 14.12.2017 - 09:33..
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Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

 

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Irak ve Suriye uyrukluların da bulunduğu 12 kişi, gözaltına alındı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Şüphelilerin daha önce Suriye'ye giriş- çıkış yaptığı belirtilirken, evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanların ele geçirildiği ifade edildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusuna devam ediliyor.

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