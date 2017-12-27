taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.578
USD
3,8256
EURO
4,5421
ALTIN
157,99
PETR
66,6700

Konya’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Konya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik Özel Harekat polisi destekli operasyon ile 7’si Iraklı 8 kişi gözaltına alındı.

İHA | 27.12.2017 - 10:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a üye oldukları iddia edilen 10 kişi hakkında savcılık tarafından verilen yakalama kararı üzerine harekete geçti. TEM ekipleri, sabah erken saatlerde Özel Harekat Polisinin de desteğiyle eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

Konya’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

7'Sİ IRAKLI 8 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 7’si Iraklı 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonda terör örgütüne ait örgütsel dökümanların ele geçirildiği, firari olan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Samsun'a dünya standartlarında golf sahası
Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetimin yatırımıyla faaliyete giren ve dünyada deniz doldurularak oluşturulan ilk golf sahasına sahip Samsun Golf Kulübü'ne ilgi her geçen gün artıyor.
Osmaniye'de FETÖ'nün gaybubet evine baskın
Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında 4 firarinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Kapadokya’da balon rekoru
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde son yılların en yüksek sıcak hava balon uçuşlarının rekoru kırıldı.
Kamyonetle refüj arasına sıkışan abisinin öldüğüne inanamadı
İstanbul Sarıyer'de, motosiklet ile refüj arasına sıkışarak can veren abisinin öldüğüne inanamayan acılı kardeş, öfkeyle çekiçle kamyonetin camlarını kırıp engellemeye çalışan polise yumruk attı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

155
Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

21
Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

142
Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

209
Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

64
Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

50
CHP'den Sevakin Adası çıkışı

CHP'den Sevakin Adası çıkışı

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM