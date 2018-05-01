Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya üzerinden DEAŞ’ın propagandasını yaptığı ileri sürülen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, sabah saatlerinde, Özel Harekat polisleri eşliğinde, 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9’u gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.