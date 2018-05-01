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Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Konya'da, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medyadan propagandasını yapanlara yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 9’u gözaltına alındı.

DHA | 01.05.2018 - 09:17..
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Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya üzerinden DEAŞ’ın propagandasını yaptığı ileri sürülen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, sabah saatlerinde, Özel Harekat polisleri eşliğinde, 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9’u gözaltına alındı.

Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı



Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

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