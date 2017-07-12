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Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Konya'da polisin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

12.07.2017 - 06:36
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Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Olay, bugün saat 05.30 merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

10 ADRESE BASKIN YAPILDI

Özel Harekat polisi eşliğinde daha önceden belirlenen 10 adrese yapılan baskında Yorgancı Mahallesi'nde örgütün hücre evi olduğu belirtilen bir villada çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Başka teröristlerin de olabileceği ihtimali üzerine operasyon sürerken, çatışmanın çıktığı bölgedeki sokaklar ise trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar ve basın mensupları da güvenlik önlemleri kapsamında hücre evine yaklaştırılmıyor.

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