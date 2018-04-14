taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Konya'da el yazması Tevrat ele geçirildi

Ereğli ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde Tevrat olduğu değerlendirilen kitap bulundu.

İHA | 14.04.2018 - 18:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Polis ekipleri Karapınar’dan Ereğli’ye seyir halinde olan bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada, aracın torpidosunda dış yüzeyi kahve renkli deri, kabının üzerinde resim ve semboller bulunan İbranice el yazmalı, Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde bir adet kitap bulundu.

Konya'da el yazması Tevrat ele geçirildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarihi kitaba el koyarken, kitap incelenmek üzere Konya’ya gönderildi. Araçta bulunan A.K. ve A.B. isimli iki kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da el yazması Tevrat ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bodrum'da FETÖ operasyonu: 11 tutuklama
FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin içinde doktor, Dışişleri Bakanlığı görevlisi, öğretmen ve yerel gazete yazı işleri müdürünün bulunduğu öğrenildi.
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 16-17 Nisan'da 5 ilçede 20 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Bodrum'da plajlar doldu
Bodrum'da hava sıcaklıkları artarken sahiller de turistle doldu. Mayosunu getirmeyi unutanlar ise pişman oldu.
FETÖ elebaşı imzalı 3 kol saati ele geçirildi
FETÖ'nün Adana'daki askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu abisi, polise teslim oldu. Arazide gömülü, elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderilen imzalı 3 kol saati ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye kimyasal operasyonu

Suriye'ye kimyasal operasyonu

239
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

123
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

140
ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

105
Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

168
Suriye'ye saldırı sonrası Putin'den ilk açıklama

Suriye'ye saldırı sonrası Putin'den ilk açıklama

183
Akdeniz'de gerilim yükseldi

Akdeniz'de gerilim yükseldi

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM