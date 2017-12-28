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Konya'da ev yangını: 4 ölü

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu hayatını kaybederken anne ile 5 yaşındaki oğlu tedavi için hastaneye kaldırıldı.

AA | 28.12.2017 - 10:37..
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Konya'nın Ilıca mahallesinde Cafer Salır'a (36) ait iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevleri fark eden Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can'ı yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da ev yangını: 4 ölü

BABA VE OĞULLARI KURTULAMADI

Yangının, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Cafer, ikiz çocukları Muhammet (13) ve Ali (13) ile küçük oğlu Celalettin Salır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Baba ve 3 oğlunun cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen Salır ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

Konya'da ev yangını: 4 ölü

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