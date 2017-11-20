taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.126
USD
3,8944
EURO
4,5923
ALTIN
161,71
PETR
62,2600

Konya'da evli çiftin tartışması kanlı bitti

Evde tartıştığı eşini yüzünden bıçaklayan 35 yaşındaki Musa T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

20.11.2017 - 13:54
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Konya'da yaşayan Musa T., eşi  Rukiye Türkmen ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

YÜZÜNE ÇARPI İŞARETİ YAPTI

Tartışma kavgaya dönüşürken, Musa T., eşini yüzünden bıçaklandı. Yüzünün her iki tarafından da yaralanan ve sol yanağına çarpı işareti atılan Rukiye T.'nin yardımına komşuları koştu.

Konya'da evli çiftin tartışması kanlı bitti

HEMEN AMELİYATA ALDILAR

Olay sonrası şoka giren genç kadın, komşuları tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde derin kesi izleri bulunan Rukiye T.'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Konya'da evli çiftin tartışması kanlı bitti

GÖZALTINA ALINDI

Evden, 15 yaşındaki kızını yanına alıp kaçan Musa T. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen Musa T., ilk ifadesinde, 'namus meselesi' nedeniyle eşini bıçakladığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da evli çiftin tartışması kanlı bitti


Konya'da evli çiftin tartışması kanlı bitti

İlginizi Çekebilir
Antalya'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Demre ilçesini vuran hortumun, 11 milyon 734 bin 522 liralık hasara yol açtığı tespit edildi.
İş makinesine çarpan cip takla attı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, iş makinesine çarparak, takla atan cipin sürücüsü Güray Meşe yaralandı.
Tartıştığı erkek arkadaşı yüzüne kimyasal madde attı
Eskişehir'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından yüzüne kimyasal madde atılan Gürcistan asıllı kadın, hastanede tedavi altına alındı.
İlahiyat profesörü dolandırıldı
Kayseri’de bir ilahiyat profesörü, telefon dolandırıcılarına 1 milyon 55 bin lira kaptırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

114
ORC seçmen tercihlerini araştırdı

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

277
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

85
AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

94
Aşkın Nur Yengi 8 milyonluk villayı gardırop yaptı

Aşkın Nur Yengi 8 milyonluk villayı gardırop yaptı

61
Gomis'ten Libya'daki insanlık dramına gönderme

Gomis'ten Libya'daki insanlık dramına gönderme

42
Canlı yayında Tunnel Dağı popoya benzetildi

Canlı yayında Tunnel Dağı popoya benzetildi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM