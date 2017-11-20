Konya'da evli çiftin tartışması kanlı bitti

Konya'da yaşayan Musa T., eşi Rukiye Türkmen ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

YÜZÜNE ÇARPI İŞARETİ YAPTI

Tartışma kavgaya dönüşürken, Musa T., eşini yüzünden bıçaklandı. Yüzünün her iki tarafından da yaralanan ve sol yanağına çarpı işareti atılan Rukiye T.'nin yardımına komşuları koştu.

HEMEN AMELİYATA ALDILAR

Olay sonrası şoka giren genç kadın, komşuları tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde derin kesi izleri bulunan Rukiye T.'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Evden, 15 yaşındaki kızını yanına alıp kaçan Musa T. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen Musa T., ilk ifadesinde, 'namus meselesi' nedeniyle eşini bıçakladığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



