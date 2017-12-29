Konya'da FETÖ operasyonu: 10’u asker 13 gözaltı

D-100 Karayolu'nda, Ankara istikameti Okmeydanı mevkiinde bir kamyonet önce metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı, ardından da çarpmanın etkisi ile yan yattı.

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New York’ta yangın: 12 ölü

ABD’nin New York kentinde bir apartman kompleksinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 12 kişi öldü, 4’ü ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.