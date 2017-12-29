Konya'da FETÖ operasyonu: 10’u asker 13 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları öğrenilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
GÖZALDINA ALINDILAR
Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 10’u muvazzaf astsubay, 2’si öğretmen 13 kişinin yakalanması için başlatılan çalışma çerçevesinde şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.