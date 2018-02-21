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Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya'da düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 10 kişiden 7'si gözaltına alınırken gözaltına alınan kişi sayısının artabileceği bildirildi.

İHA | 21.02.2018 - 10:18..
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FETÖ/PDY’ye yönelik Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya’da 10 kişiyi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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