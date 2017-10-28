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Konya'da FETÖ'nün avukatlarına ceza yağdı

13'ü tutuklu, 6’sı firari, 43 sanığın yargılandığı davada, aralarında eski baro başkanı Fevzi Kayacan'ın da bulunduğu 20 avukata ceza yağdı.

28.10.2017 - 03:17
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Konya Barosu yapılanmasına yönelik 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

13'Ü TUTUKLU, 6'SI KAÇAK 43 SANIK

Aralarında Konya Barosu eski Başkanı Fevzi Kayaca'nın da bulunduğu 13'ü tutuklu, 6’sı firari, 43 sanık 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek’ suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı.

ESKİ BARO BAŞKANINA 10 YIL HAPİS

Tutuklu Konya Barosu eski Başkanı Fevzi Kayacan, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berat Alper Kösterik 9 yıl, Ahmet Bal, Erhan Şahin, Osman Buğur, Mehmet Şimşek, Mehmet Yıldırım, Özgür Solak, 8'er yıl, 9 ay, Arif Özer, Veysel Köylü, Hatice Erdem, Erdal Soydaş 7'şer yıl, 6 ay hapis cezası aldı. Hasan Hüseyin Avcı, Nihat Karahan, Elşad Mehmethanlı 6'şar yıl, 3 ay, Ramazan Arı, Mehmet Balta, Orhan Özkavak, Muhammed Tahra 3'er yıl, 1'er ay, İbrahim Bakım da 2 yıl, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 15 sanık ise beraat etti.

Konya'da FETÖ'nün avukatlarına ceza yağdı

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