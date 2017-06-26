Konya'da firari zanlı yakalandı

Bayram D., yaklaşık 6 ay önce 15-18 yaşlarındaki 4 arkadaşı ile birlikte 7 yağma, 4 hırsızlık ve çok sayıda kavga olayına karıştıktan sonra yakalanırken, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

JANDARMANIN ELİNDEN KAÇTI

Konya Cezaevi'ne konulan Bayram D., 20 Haziran günü duruymaya çıkarılmak üzere adliye binasına getirildi. Adliye bahçesinde jandarmanın elinden kaçan Bayram D., kayıplara karıştı. Jandarmanın bilgi vermesi üzerine polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

YİNE SUÇ İŞLEDİ

Merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi'nde 22 Haziran günü Suriyeli Ahmed Hadi Menefihi'nin cep telefonu bıçak zoruyla gasp edildi. Gasp Büro Amirliği’ne bağlı ekipler verilen eşkal ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin firari olan Bayram D. olduğunu belirledi. Polis, Bayram D.’nin gidebileceği çok sayıda adrese baskınlar düzenledi. Ancak bulamadı.

"SANKİ ADAM ÖLDÜRDÜK"

Gasp Büro ekipleri Bayram D.’nin eşkaline uygun bir kişinin kent merkezindeki Kültür Park'ta dolaştığı bilgisini aldı. Parka giden ekipler Bayram D. ile karşılaştı. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bayram D. kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne var? Sanki adam öldürdük. Her şeye gasp diyorsunuz" dedi.

Poliste çeşitli suçlardan 63 kaydı bulunan Bayram D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.