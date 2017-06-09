Konya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınların, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık caddeleri ile Meram İlçesi Furkan Dede caddesine çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.
Yapılan takibin ardından harekete geçen polis, düzenledikleri operasyonla 10 kadını gözaltına aldı.
"BEN ARKADAŞIMI BEKLİYORUM"
Ekip otosuna bindirilirken, polislere direnen kadınlardan Gamze C. suçsuz olduğunu iddia edip, "Ben arkadaşımı bekliyorum, Bişey yapmıyorum." dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar hakkında işlem başlatıldı.