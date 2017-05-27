Konya'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay İlçesi Piri Esad ile Meram İlçesi Furkan Dede caddeleri üzerine çıkan kadınların, para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.

Kadınlardan 21 yaşındaki Havvanur D.'nin Samsun merkezli 13 ilde yapılan 'escort' operasyonu kapsamında, 23 yaşındaki Zeynep Mihriban A.'nnın ise uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek suçlarından arandıkları tespit edildi.

ARANMASI OLDUĞU İÇİN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekip otosuna binmemekte direnen Havvanur D., "Beni götürmeyin. Benim aranmam var. Bırakın beni" dedi. Havvanur D.'nin internet üzerinden anlaşmaya vardığı erkeklerle ilişkiye girdiği, caddelere ara ara çıktığı ifade edildi. Başka bir kadın ise fuhuşa zorlandığını ileri sürdü.