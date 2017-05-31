Konya'da fuhuş operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık Caddesi ile Meram İlçesi Furkan Dede caddeleri üzerine çıkan kadınların, para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.

11 KİŞİYİ YAKALADI

Yapılan takibin ardından harekete geçen polis, caddelere çıkan Sibel Ç., Tuba K., Eda T., Ayşe T., Mefaret K., Yıldız T., Büşra C., Semra A., Behiye S., Rabia A.,ve Büşra B.'yi yakaladı.

Bu kadınların daha önceden defalarca gözaltına alındığı belirtildi. Birinin kolu kırık olan kadınlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra haklarında işlem başlatıldı.

























