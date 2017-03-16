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Konya'da genç kıza tramvayda kabaklı taciz

Konya'da tramvayda pantolonunun içine koyduğu kabakla karşısında oturan genç kızı taciz eden 67 yaşındaki adamı polis yakaladı.

16.03.2017 - 11:20
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Pazartesi günü Alaaddin-Kampüs seferini yapan tramvayda meydana gelen olayda, Selçuk Üniversitesi Kampüsü'ne giden üniversite öğrencisi bir genç kız, tramvaya binip oturdu. Karşısına da özel bir kız öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan 5 çocuk babası M.Ü. oturdu.

PANTOLONUN İÇİNE KOYDUĞU KABAĞI OKŞADI

Pantolonlu olan genç kızın bacaklarına ve vücuduna bakarak tacizde bulunduğu öne sürülen M.Ü., pantolonunun içine daha önceden koyduğu kabağı okşamaya başladı.

GENÇ KIZ TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Bu durumu fark eden ve ve rahatsız olan genç kız da cep telefonunun kamerasıyla tacizi görüntüledi. M.Ü. bir süre sonra bir durakta indi. Genç kız da, kaydettiği görüntülerde birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu.

POLİS YAKALADI

Genç kızın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, M.Ü.'yü dün bir tramvay durağında yakaladı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis, yaptığı üst aramasında M.Ü.'nün pantolonun kasık bölgesinde kabak buldu. İlk önce suçlamayı kabul etmeyen M.Ü.'nün daha sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi. M.Ü.'nün ilk ifadesinde uzun süreden bu yana cinsel hayatı olmadığını ve kendisini tatmin etmek için böyle bir şey yaptığını söylediği öne sürüldü. M.Ü.'nün sorgusu sürüyor.

Konya'da genç kıza tramvayda kabaklı taciz

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