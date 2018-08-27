Konya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ali Ç. yönetimindeki 42 PM 251 plakalı hafif ticari araçla, Hacı K.’nın kullandığı 42 ZF 692 plakalı otomobil cezaevi kavşağı mevkisinde çarpıştı.





TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kaza sonrası her iki aracın sürücüleriyle araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe, Şükran ve Medine Ö. ile Asiye, Osman ve Furkan K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



