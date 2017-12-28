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Konya'da hatalı dönüş can aldı

Konya'da bir otomobil, hatalı dönüş yapmaya çalışan tıra çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 28.12.2017 - 06:26..
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Fatih E.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre Konya-Afyon Karayolu üzerinde hatalı dönüş yapmakta olan tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Konya'da hatalı dönüş can aldı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Afyon’dan Konya istikametine seyir halinde olan Sadık K.(54) idaresindeki 42 BSV 06 plakalı tır iddiaya göre hatalı dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Fatih E. idaresindeki 35 AEU 63 plakalı otomobil çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hurda yığınına dönen otomobildeki Uğur Acar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Konya'da hatalı dönüş can aldı

YAKINLAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Araçta bulunan yaralılardan Lafif Ö.(17), Ali A. (18) ve durumu ağır olan Fatih E. ise Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer taraftan olay yerine gelen yaralıların yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle ekipler tarafından kontrollü olarak tek şerit halinde sağlanan trafik akışı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.

Tır sürücüsü Sadık K. ise Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da hatalı dönüş can aldı


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