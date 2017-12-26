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Konya'da hırsıza tekme tokat dayak

Elektrikçi Ahmet Gündüz, hırsızlık amacıyla iş yerine girdiği öne sürülen şüpheliyi tekme tokat dövdü. O anlar kameralara yansıdı.

DHA | 26.12.2017 - 13:16..
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde Ahmet Gündüz'e ait işyerinin önüne gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli, iş yerinin kapısının açık olup olmadığını kontrol etti.

DAYAK ATTI GÖNDERDİ

Yavaşça içeri giren şüpheli, depo bölümüne geçip, raflardaki kabloları topladığı sırada iş yeri çalışanları onu fark etti.

Sesler üzerine depo bölümüne gelen işyeri sahibi Ahmet Gündüz, şüpheliyi tekme tokat döverek dışarı çıkarttı. Şüpheli, koşarak kaçtı. Bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Konya'da hırsıza tekme tokat dayak

"NE İŞİN VAR BURADA"

Bir anlık öfkeyke şüpheliyi tekme tokat dövdüğünü söyleyen Ahmet Gündüz, şöyle dedi: "Personelimiz arka tarafta namaz kılıyordu. Biz de perakende bölümündeydik. İçeriden 'Senin ne işin var burada?' diye sesler geldi. Sesleri duyunca bunun hırsız olabileceğini düşünerekten depo bölümüne geçtim. Bir baktım orada birisi var. 'Su içmeye gelmiştim' dedi. 'Burada ne işi var suyun' derken onu tekme tokat dışarı attım. Elemanlar tutmasaydı daha kötüsünü yapacaktım. Dışarda birisi daha gözcülük yapıyordu. İkisi beraber kaçtı. Daha önceden görmedim bu şahsı. Kayıtlara baktığımda daha önce de buradan geçtiğini gördüm. O anki öfkemizle dövdük ama polisi aramak aklımıza gelmedi."

Konya'da hırsıza tekme tokat dayak


Konya'da hırsıza tekme tokat dayak

Konya'da hırsıza tekme tokat dayak

Konya'da hırsıza tekme tokat dayak

Konya'da hırsıza tekme tokat dayak

Konya'da hırsıza tekme tokat dayak

Konya'da hırsıza tekme tokat dayak

Konya'da hırsıza tekme tokat dayak

Konya'da hırsıza tekme tokat dayak

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