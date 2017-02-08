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Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

08.02.2017 - 06:25
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Merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi İshakiye Sokak'ta, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, karnından yaralanan 36 yaşındaki Arif Renklitan olay yerinde öldü, karşı gruptan 26 yaşındaki Cihan Sarı ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

AMBULANS ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİLER

Kaçmaya çalışan şüpheliler, yaralılara müdahaleye giden ambulansın önünü kesti, ambulans şoförü 41 yaşındaki Göksel Yorgancı'yı araçtan indirerek darp etti. Yaralı Cihan Sarı, daha sonra aynı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulans şoförü ise darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Yanında bir tabanca ile çok sayıda mermi bulunan Renklitan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 

Polis, olaya karıştığı belirtilen Eyüp T.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

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