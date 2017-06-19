taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,5015
EURO
3,9244
ALTIN
141,29
PETR
47,2300

Konya'da iki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı

İki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

19.06.2017 - 01:59
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Selçuklu İlçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 01 EIF 89 plakalı otomobilden inen  30 yaşındaki Ali Sönmez ve beraberindeki arkadaşı Faruk Sarı, peşlerinden gelen otomobildeki Niyazi Hoşnut ve 3 arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Sönmez, tabancasıyla gurubun üzerine ateş açtı. Bunun üzerine Niyazi Hoşnut'ta tabancasıyla Ali Sönmez'e ve Faruk Sarı'ya ateş etti.

Konya'da iki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı

Ağır yaralanan Ali Sönmez, olay yerinde hayatını kaybederken, vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan Niyazi Hoşnut, Yaşar Nayernazlı, Cemal Renklioğlu ve Bayram Hoşnut, kendi otomobilleriyle gittikleri özel hastanelerde polis tarafından gözaltına alındı. Ali Sönmez'in cesedi otopsi için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kondu. Olay yerinde 2 adet de tabanca ele geçirilirken, polis soruşturmayı sürdürüyor.

Konya'da iki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı


Konya'da iki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı


Konya'da iki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı


Konya'da iki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı


Konya'da iki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı


Konya'da iki gurup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı

İlginizi Çekebilir
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 asker gözaltında
Örgütün asker yapılanmasına yönelik operasyonda bir üsteğmen, bir teğmen ve 7 astsubay gözaltına alındı
Antalya'da balık tutan genç gölette boğuldu
Korkuteli ilçesinde balık tutmaya gittiği gölete düşen 16 yaşındaki Ali Tekeli yaşamını yitirdi.
Samsun'da intihar etmek isteyen genci polis ikna etti
19 yaşındaki O.H., cenneti gördüğü için yaşamına son vermek istediğini söyledi.
Bariyerlere saplanan otomobilde bir kişi öldü
Sakarya Pamukova'da kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere saplandı. 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

26
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

14
Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

5
ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

18
Portekiz ile Meksika'dan gol düellosu

Portekiz ile Meksika'dan gol düellosu

0
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erol'un baba ocağında yas

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erol'un baba ocağında yas

7
Çavuşoğlu: Avrupa Makedonya'yı örnek almalı

Çavuşoğlu: Avrupa Makedonya'yı örnek almalı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM