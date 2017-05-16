Konya'da iki kuzen genci bıçakladıktan sonra uyudu

Viktor Orban, Avrupa'nın ve Macaristan'ın güvenliğinin büyük ölçüde Türkiye'ye bağlı olduğunu belirtti.

Diyetisyen Emre Uzun, sıcak havaları çok daha rahat bir şekilde geçirmemizi sağlayacak önerilerde bulundu.

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Kadir Topbaş, Erdoğan'a hakaret hata değil 'komplo' dedi

Belediye Başkanı Topbaş, himayesindeki bir dergide Erdoğan'a hakaretin sehven olmadığını, bunun aslında kendisine saldırı olduğunu savundu.