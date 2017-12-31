Konya'da iki otomobil çarpıştı

Konya- Adana yolunun Akören mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Fatih Uzun (35) yönetimindeki 42 JFV 86 plakalı otomobil, önündeki Hayati Şaktan'ın kullandığı 42 V 1055 plakalı otomobile çarptı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Uzun yönetimindeki otomobil, önce refüje çarptı ardından karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı.

DİĞER SÜRÜCÜLER YARDIM ETTİ

Kazada sürücü Fatih Uzun ile araçta bulunan Rabia Kömür (24), Nisan Gümüş (34), Eyüp Gümüş (31) ve Hülya Öztürk yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen ve durdurdukları otomobillerinden inen diğer sürücüler tarafından araç içinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Yardıma gelen sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılardan Hülya Öztürk, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılar, yardıma gelen sürücüler ve sağlık görevlileri kaza bölgesindeyken araç, birden alev almaya başladı. Alev topuna dönen otomobil, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.













