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Konya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

AA | 03.11.2018 - 03:55..
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Mevlüt Karakuş yönetimindeki 42 ZG 562 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ogün Biltekin idaresindeki 42 KY 107 plakalı otomobil Seydişehir-Konya karayolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

YOL KENARINDA BEKLEYEN ARACA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle 42 KY102 plakalı otomobil petrol istasyonundan çıkmak üzere yol kenarında bekleyen Eyüp Kıyak'ın kullandığı 42 ZY 087 plakalı otomobile çarptı.

Konya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

BİRİ HAKİM BİRİ SAVCI, 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selda Kıyak, Abdullah Kıyak, Hakan Yıldız, Emine Karakuş ve Kübra Büyükçolak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Ogün Biltekin'in Seydişehir'de hakim, Kübra Büyükçolak'ın ise savcı olduğu öğrenildi.

Konya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

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