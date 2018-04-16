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Konya'da inşaat sahasından tarihi eser çıktı

Konya'nın Yunak ilçesinde inşaat sahasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı.

İHA | 16.04.2018 - 10:27..
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Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında, inşaat çalışması sırasında çöken yerden tarihi eser çıktı.

Konya'da inşaat sahasından tarihi eser çıktı


GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay yerindekilerin haber vermesi üzerine inşaat alanına giden Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı. Tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar görevliler tarafından titizlikle toplandı.

Konya'da inşaat sahasından tarihi eser çıktı


SORUŞTURMA BAŞLADI

Olay yeri incelemesinin ardından çıkan parçalar incelenmek üzere Konya Müze Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da inşaat sahasından tarihi eser çıktı


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