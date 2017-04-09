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Konya'da intihara kalkışan genci polis kurtardı

Konya'da pompalı tüfeği çenesine dayayıp intihara kalkışan genci polis ikna etti.

09.04.2017 - 09:48
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Alkol aldıktan sonra kendisine ait pompalı tüfeği alıp dışarı çıkan evli ve 1 çocuk babası Gökhan Küpcük'ü gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin silahı bırakma çağrılarına olumsuz yanıt veren Küpcük, tüfeği çenesine dayadı.

Konya'da intihara kalkışan genci polis kurtardı

1 SAATLİK ÇABANIN ARDINDAN TESLİM OLDU

Şüphelinin yanına giden bir komiser yardımcısı ile anne Dursun Küpcük kendisine hiç zarar verilmeyeceğini belirterek teslim olmasını istedi. Gökhan Küpcük, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından tüfeği evine koyarak teslim oldu.

Küpcük, daha sonra komiser yardımcısının elinden tuturak Asayiş Şube Müdürlüğü ek binasına gitti. Cinayet, gasp, yaralama, tehdit gibi poliste çok sayıda kaydının olduğu belirtilen Gökhan Küpcük hakkında dün de tehdit suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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