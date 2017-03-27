Konya'da işlenen cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

Jandarma ekipleri, 23 Nisan 2001'de Konya-Ankara karayolunun 37'nci kilometresinde bir kişinin silahla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Cesedin, Ilgın ilçesinde taş ocağı işleten müteahhit Ali Ergün'e (41) ait olduğu belirlenmesine rağmen cinayet bugüne kadar aydınlatılamadı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 ay önce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, cinayetin aydınlatılması için çalışma başlattı.

KAYILAR İNCELENDİ

Ergün'ün taş ocağı işlettiği Ilgın ilçesinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekip, ilçedeki inşaatlarda çalışan işçileri SGK kayıtlarından tek tek tespit etti.

İnşaatta çalıştıkları belirlenen işçilerden Deniz B. (33), Soner S. (35), Ramazan S. ve o dönemde asker kaçağı Halil V'nin (40), olay günü eşyalarını almadan ilçeden ayrıldıkları tespit edildi.

Ayrıca, Deniz B. ve Halil V'nin, bu cinayetten 3 ay sonra Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili hüküm giydikleri, cezalarını çekerek 2016 yılının Aralık ayında cezaevinden tahliye edildikleri belirlendi.

TEK TEK YAKALADILAR

Harekete geçen polis, cinayetten 16 yıl sonra Deniz B. ile Soner S.'yi Zonguldak'ta, Ramazan S'yi Manisa'da, Halil V.'yi de İstanbul'da yakaladı.

"HANGİ OLAY İÇİN GELDİNİZ"

Deniz B.'nin, evine gelen polislere, "Hangi olay için geldiniz?" dediği öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Suçunu itiraf eden Deniz B.'nin, ifadesinde Ilgın'da inşaatlarda işçilere dağıtılmak üzere şantiyelere getirilen parayı gasbetmek istediklerini ancak bunu başaramayınca bulundukları yere gelen lüks otomobilin sürücüsünü gasbetmeyi düşündüklerini söylediği belirtildi.

Silah tehdidiyle aracı Ankara-Konya karayolunun 37. kilometresine götürdüklerini anlatan zanlının, parası olmadığını söyleyen sürücüyü başına tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra telefonunu aldıklarını, öldürdükleri kişinin kimliğini bilmediklerini anlattığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Deniz B.'nin, cezaevinde bulunduğu sırada Konya'daki cinayetin de ortaya çıkacağı korkusunu yaşadığı, "Cezaevinden çıkışta polis veya jandarma karşıma çıkmazsa Konya'daki cinayet çözülememiştir diye düşünüyordum ancak yanılmışım." dediği kaydedildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.