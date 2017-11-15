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Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Yer altına gizlenmiş iki ayrı tankerde 78 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

15.11.2017 - 19:18
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Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.A. (45) ile kardeşi F.A'ya (40) ait iki ayrı akaryakıt istasyonunda kaçak mazot satıldığı bilgisine ulaştı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takibin ardından akaryakıt istasyonlarına eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yer altına tanker içine gizlenmiş 78 bin litre kaçak mazot ele geçirdi.

Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

İSTASYON KAPATILDI

Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, akaryakıt istasyonları kapatıldı.

Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

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