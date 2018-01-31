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Konya'da kafeye ateş açıldı bir genç kız başından yaralandı

Konya'da bir kafede oturan gruba, başka bir grup tarafından ateş açıldı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, bir müşteriyi başından yaraladı.

DHA | 31.01.2018 - 04:38..
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Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir kafede akşam saatlerinde can pazarı yaşandı. Pompalı tüfekle kafede oturanlara ateş açılması sonucu, 20 yaşındaki Eslime Tomak başından yaralandı.

Konya'da kafeye ateş açıldı bir genç kız başından yaralandı

HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİLERLE KARIŞTIRDILAR

Otomobille gezen M.Ç., B.Ç., R.T. ve A.T., iddiaya göre bir kaç saat önce kavga ettikleri grubun, cadde üzerindeki kafede oturduğunu zannederek dehşet saçtılar. Otomobilden inip, kafeye dalan 4 kişiden, elinde av tüfeği bulunan M.Ç., kapının girişinde kavga ettiklerini zannettiği grubu rastgele ateş açtı. Can pazarının yaşandığı, müşterilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı kafede saçmanın başına isabet ettiği Teslime Tomak, yaralandı.

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, müşteriler ise çığlıklar atarak yardım istediler. Yaşanan kargaşa sırasında bir kişi M.Ç.'nin elinden tüfeği almak istedi ancak başarılı olamadı. Kafenin içini kontrol eden 4 kişi, kavga ettikleri grubun, kafede olmadığını anlayınca hızla olay yerinden ayrıldı.

Konya'da kafeye ateş açıldı bir genç kız başından yaralandı VİDEO


Konya'da kafeye ateş açıldı bir genç kız başından yaralandı


SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırının ardından arkadaşları tarafından kafeden çıkartılan genç kız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, M.Ç., B.Ç., R.T., A.T. ve olaya karıştığı ileri sürülen  A.C. ile M.S.'yi gözaltına aldı.

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