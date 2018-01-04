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Konya’da kahvehanede silahlı kavga

Konya'nın Yunak ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA | 04.01.2018 - 19:56..
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Aralarında iki yıl öncesine dayanan husumet bulunan Abdil A. (44) ile Hasan Çakıl (53) çarşıda bulunan kahvehanede karşılaştı. Tartışmaya başlayan taraflardan Abdil A. üzerindeki tabancayı çekerek Hasan Çakıl’a 4 el ateş etti.

TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇIKARILDI

Mermilerden 2’si Hasan Çakıl’a isabet ederken mermilerden bir tanesi de kahvehanede bulunan olayla ilgili bulunmayan Abdullah Y.’nin (36) eline isabet etti.

Konya'da kahvehanede silahlı kavga VİDEO

 

Konya’da kahvehanede silahlı kavga

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hasan Çakıl olay yerinde hayatını kaybederken, elinden yaralanan Abdullah Y. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Konya’da kahvehanede silahlı kavga

ZANLI TESLİM OLDU

Cinayet zanlısı Abdil A.’nın olay yerinde kullandığı tabancayla polise teslim olduğu öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemelerin ardından Hasan Çakıl’ın cansız bedeni Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna Kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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