Konya'da kamyonet kasasındaki çocuk barfiks çekti

Konya'da sebze ve meyve yüklü kamyonetin kasasında yolculuk eden 10 yaşlarındaki çocuğun, araçta yaptığı tehlikeli hareketler kameralarla görüntülendi. Ayaklarını havaya kaldıran ve tutunduğu demirde barfiks çeken çocuğun düşmemesi olası bir faciayı önledi.

TEHLİKELİ HAREKETLER YAPTI

Trafik akışının yoğun olduğu caddede etrafına gülümseyen çocuk, ilk olarak kasanın üst kısmındaki demire tutunarak ayaklarını sağa-sola, aşağı- yukarı hareket ettirdi.

DÜŞMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Daha sonra hareket halindeki kamyonetten sarkıp barfiks çekti. Bu sırada düşmemesi, olası bir faciayı önledi. Kamyonet bir süre sonra Alaaddin Bulvarı'nda yoluna devam etti.









